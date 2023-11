Neun Jahre Jugendhaft für Mord an Fünfjähriger

Eigentlich sollte er auf die Fünfjährige aufpassen - stattdessen tötete ein heute 20-Jähriger sie. Zu dem Schluss kam das Berliner Landgericht. Das Urteil: Neun Jahre Jugendhaft. Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens hat das Berliner Landgericht den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Er sollte auf das Mädchen aufpassen und tötete die Fünfjährige nach Überzeugung der Richter in einem Park: Neun Monate nach dem Verbrechen ist der Angeklagte zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 20-Jährigen am Dienstag des Totschlags schuldig. Seine Täterschaft sei zweifelsfrei nachgewiesen worden, sagte der Vorsitzende Richter Uwe Nötzel. Es handele sich um eine besonders verabscheuungswürdige Tat.Der deutsche Angeklagte war am 21. Februar dieses Jahres mit den vier kleinen Kindern einer Bekannten auf einem Spielplatz in der Nähe der Wohnung der Mutte

:

TAZGEZWİTSCHER: Rassistischer Brandanschlag in Saarlouis: Anklage wegen Beihilfe zum MordDurch einen Brandanschlag in Saarlouis vor 30 Jahren starb der Geflüchtete Samuel Yeboah. Nach einem ersten Urteil ist nun ein zweiter Mann angeklagt.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

ZDF: Tsunamis: Julia stirbt und Jahre später kehrt ihre Schwester zurückEine befreundete Gruppe macht Ende 2004 Thailand-Urlaub, als der Tsunami kommt. 15 Jahre später ist die totgeglaubte Alexandra plötzlich wieder da und konfrontiert sie mit der Vergangenheit. Zum neuen Serienhighlight DieZweiteWelle:

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Dachse sind schuldÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Abschnitt instabilÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Über 25 Jahre im Fass gereift: Jägermeister launcht '9556 Nights of Exploration'Wolfenbüttel (ots) - Jägermeister bringt ein neues und streng limitiertes Produkt auf den Markt. Das Einzigartige: Die Essenz ist mehr als 25 Jahre im Eichenfass gereift. Von den 0,7-Liter-Designflaschen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Erste A321 Neo an Ita Airways übergebenAm Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die erste von neun bestellten A321 Neo jetzt an die italienische Fluggesellschaft übergeben.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »