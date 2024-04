Neuköllns Bezirksbürgermeister kritisiert geplantes 29-Euro-Ticket

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel will neuer SPD-Landesvorsitzender werden. Er sieht vieles in seiner Partei kritisch. Der Einsatz für ein kostengünstiges ÖPNV-Ticket gehört dazu. Hikel hat die maßgeblich von seiner Partei vorangetriebenen Pläne zur Einführung eines 29-Euro-Tickets in Berlin kritisiert. 'Aktuell sind die Mittel nicht mehr da.

Deshalb müssen wir die Umsetzung des 29-Euro-Tickets kritisch begleiten und notfalls gegensteuern', sagte er im Interview der Tageszeitung 'Welt' (Mittwoch). 'Der öffentliche Nahverkehr ist jetzt schon knackevoll. Wenn ich jetzt noch mehr Leute durch ein günstiges Ticket anlocke, bräuchte ich eigentlich mehr Kapazitäten und eine bessere Qualität des Angebots.' Von dem für den AB-Bereich angekündigten ÖPNV-Ticket für 29 Euro pro Monat profitiere er als Bezirksbürgermeister genauso wie ein Geringverdiener. 'Das ist einfach ungerecht, denn ich könnte mehr zahlen', sagte Hikel

