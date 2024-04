Neuköllner Bezirksbürgermeister kritisiert 29-Euro-Ticket-Pläne der SPD

Der Neuköllner Bezirksbürgermeister und Bewerber um den SPD-Landesvorsitz Martin Hikel hat die maßgeblich von seiner Partei vorangetriebenen Pläne zur Einführung eines 29-Euro-Tickets in Berlin kritisiert. "Aktuell sind die Mittel nicht mehr da. Deshalb müssen wir die Umsetzung des 29-Euro-Tickets kritisch begleiten und notfalls gegensteuern", sagte er im Interview der Tageszeitung "Welt" (Mittwoch). "Der öffentliche Nahverkehr ist jetzt schon knackevoll.

Wenn ich jetzt noch mehr Leute durch ein günstiges Ticket anlocke, bräuchte ich eigentlich mehr Kapazitäten und eine bessere Qualität des Angebots.

