Neuigkeiten zur Produktion der zweiten Staffel von „The Night Manager“

Endlich gibt es Neuigkeiten zur Produktion der zweiten Staffel „ The Night Manager “. Was euch erwartet und wann ihr die neuen Folgen streamen könnt, lest ihr hier. Die aufwendig produzierte Thriller-Serie mit „Loki“-Star Tom Hiddleston und „Dr. House“ Hugh Laurie erzählt die Geschichte des Ex-Soldaten Jonathan Pine , der sich aus Not als Nachtportier durchschlägt.

Ihr braucht Seriennachschub? Im Video haben wir weitere Empfehlungen bei Amazon Prime für euch: „The Night Manager“ Staffel 2: Neuigkeiten zum Produktionsstatus Mit der oben beschriebenen Prämisse zog „The Night Manager“ nicht nur das britische, sondern auch das internationale Publikum in seinen Bann und wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit drei Golden Globes.

