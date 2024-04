Neues Update und Frühling 2024-Kampagne für Trackmania

Ubisoft hat für Trackmania ein neues Update bereitgestellt - Infos und ein Video darüber was Spieler in der Frühling 2024-Kampagne erwartet. Am späten Nachmittag des 2. April 2024 wurde das nächste Update bereitgestellt und die neue Frühling 2024-Kampagne gestartet. Während die Aktualisierung viele Verbesserungen und ein paar Neuerungen enthält, dürfen Trackmania -Spieler 25 neue Strecken entdecken.

Für die Erstellung der Strecken haben die Entwickler einige der 240 neuen Blöcke verwendet, die mit der zweiten Episode namens 'Rally' aus der Original-Trilogie zum Spiel hinzugefügt wurden. Die Strecken bringen eine neue 'Rally'-Umgebung mit schmalen Dirt-Straßen, hügeligen und mittelalterlich stilisierten europäischen Landschaften mit Schlössern, Türmen und Steinmauern in die Welt von Trackmania. Mit dem Update ist auch der neue saisonale Prestige-Skin verfügbar

Ubisoft Trackmania Update Frühling 2024-Kampagne Strecken Rally Prestige-Skin

