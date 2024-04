Neues Telefonkabel für bessere Internetverbindung

Da ich immer wieder Probleme mit Internet Abbrüchen hatte und die Telefonkabel bei uns im Haus schon sehr alt sind, war mein Vermieter so nett und hat eine Elektro Fachfirma beauftragt bei mir ein neues Telefonkabel von der TAE Dose zum APL im Keller zu verlegen. Der Telekom Techniker der zuletzt bei mir war, hat mir extra einen Flyer gegeben welches Kabel die Telekom für Vectoring und Super Vectoring empfiehlt.

Das ist ein J-02YS(St)H nx2x0,5 St V Bd Kabel oder heisst es einfach nur J-02YS(St)H ? Heute war ein älterer Herr von der Elektrofachfirma bei mir hat direkt ein neues Telefonkabel installiert. Ich habe Fachfirma extra vorher darum gebeten das J-02YS(St)H zu verwenden, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass das Kabel auch geeignet ist. Der ältere Herr von der Fachfirma (Handwerker alter Schule aber keine Ahnung von Vectoring und Supervectoring) sagte mir er würde ein Kabel installieren was er schon immer als Telefonkabel installiert. Das würde ausreiche

