Neues Survival-Spiel Planet Crafter auf Steam veröffentlicht

Subnautica- und Minecraft-Fans sollten jetzt hinschauen: Ein neues Survival-Spiel macht auf Steam seine Runde, bei dem ihr einen ganzen Planeten terraformen müsst. Spieler vergleichen es schon jetzt mit den Größen des Genres.

Falls ihr ähnlich wie ich Minecraft und Subnautica liebt, dürfte euch auch die Prämisse von Planet Crafter gefallen: Hier gilt es nämlich, einen trostlosen Planeten in ein Paradies zu verwandeln, auf dem ihr leben und nicht nur überleben könnt. Nach einer ungemütlichen Landung in dem lebensfeindlichen Gebiet müsst ihr Ressourcen sammeln, forschen, eine Basis bauen und die Wunder dieser seltsamen Welt erkunden.

Planet Crafter Survival-Spiel Steam Open-World Terraformen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Follow_the_G / 🏆 24. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Survival-Spiel Planet Crafter mit 30 Prozent RabattEin neues Open-World-Survival-Spiel namens Planet Crafter ist gerade auf Steam erschienen und erinnert stark an Subnautica und Minecraft. Spieler müssen auf einem trostlosen Planeten um ihr Überleben kämpfen und eine Basis aufbauen, um den Planeten fruchtbar zu machen. Zum Release gibt es einen Rabatt von 30 Prozent.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Neues Survival-Game Omega Crafter startet bald auf SteamOmega Crafter ist ein farbenfrohes Survival-Game, bei dem Spieler ihre eigenen Gefährten programmieren können. Das Spiel bietet eine offene Welt, in der Spieler alleine oder im Multiplayer-Modus spielen können. Ziel ist es, eine Stadt zu bauen, Bosse zu besiegen und die Entwicklung des Spiels voranzutreiben.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

The Planet Crafter: Ein Highlight für Aufbau-FansThe Planet Crafter ist ein Sandbox-Spiel, das für Aufbau-Fans ein Highlight ist. Es bietet eine gemütliche Atmosphäre und die Herausforderung, auf einem fremden Planeten zu überleben. Das Spiel hat das hohe Niveau seiner Early-Access-Phase gehalten und ist nun in der Version 1.0 erhältlich.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Wir stürzen in The Planet Crafter ab und versuchen zu überlebenDie ersten Minuten im Sandbox-Spiel seht ihr im unvertonten Gameplay-Clip. The Planet Crafter hat 96 Prozent positive Steam-Reviews. Auch Tester...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

PS5 hat jetzt das ungewöhnlichste Survival-SpielDer Gameplay Trailer zu Pacific Drive

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

Forever Skies: Im neuen Update für das Survival-Spiel geht es ganz schön grün zuForever Skies hat mit Airship Gardening ein neues Update bekommen. Das ermöglicht es euch, in euren Luftschiffen Gärten zu bauen, um in der...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »