Der lange Schatten der Sowjetunion: Was die Mütter beschweigen, treibt die Töchter um Foto: Ute Langkafel/Maifoto

Die Bühne gehört vier Frauen, zwei Müttern, Lena und Tatjana, und ihren Töchtern Nina und Edita an diesem Abend. Die vier stellen sich vor als die Personen, die Sasha Marianna Salzmann für ihren Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ interviewt habe. Um sich gleich mal zu beschweren, dass ihr Leben immer nur in Ausschnitten erzählt werde.

„Im Menschen muss alles herrlich sein“: Der viel beachtete Roman von Sasha Marianna Salzmann beginnt in Städten der Ukraine, als sie noch Sowjetunion waren. Und erzählt damit auch eine Geschichte, die in eine Zeit lange vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine eintaucht, als ukrainische Sprache und Kultur mit sowjetischen Farben übermalt waren. headtopics.com

Den Holodomor überlebt Einmal erinnert sich Lena an die Großmutter, die den Holodomor überlebt hatte. Die Aushungerung der Ukraine durch die Sowjetmacht war etwas, über das nicht geredet werden durfte, mehrere Generationen lang. Ein Schweigen, an dem Lena und Tatjana noch festhalten, als sie längst in Deutschland leben und Töchter haben.

Die Berliner Inszenierung – die sechste Dramatisierung des Romanstoffs in kurzer Zeit, unter anderem an den Kammerspielen München, am Thalia Theater Hamburg, in Magdeburg und Nürnberg – ist rasant, überraschend unterhaltsam, und sie erzählt in kurzer Zeit erstaunlich viel. headtopics.com

Romanfigur wird zur realen Figur: Inszenierung von Sasha Marianna Salzmanns BuchRegisseur Sebastian Nübling inszeniert Sasha Marianna Salzmanns Buch „Im Menschen muss alles herrlich sein“ auf der Bühne. Die Hauptfiguren befreien sich aus ihren Romanexistenzen und treten als reale Figuren auf. Salzmanns Roman, der 2021 erschien, wurde mehrfach preisgekrönt. Weiterlesen ⮕

