Neues Spiel inKONBINI: One Store. Many Stories angekündigt

Das Entwicklungsstudio Nagai Industries hat das Spiel inKONBINI: One Store. Many Stories angekündigt, das 2025 für die Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und für den PC via Steam erscheinen wird. Dabei handelt es sich um eine Lebenssimulation, die in einem sogenannten Konbini in Japan in den Neunziger Jahren spielt und das alltägliche Leben darstellen soll.

Ihr schlüpft nämlich in die Rolle einer Mitarbeiterin, die nicht nur dafür sorgen muss, dass die Regale stets gefüllt sind, sondern sich auch mit den Kundinnen und Kunden unterhält, die in dem kleinen Supermarkt einkaufen. Im Laufe der Zeit tragt ihr mehr Verantwortung für den Laden und ihr lernt auch eure Kundschaft besser kennen, sodass ihr ihnen den Einkauf so angenehm wie möglich gestalten könnt. Es wartet ein entspannter Spielspaß, tiefgreifende Erzählungen und diverse Minispiele auf euch und es wurde besonderen Wert auf eine ASMR-Vertonung gelegt, die zur Entspannung beiträgt

