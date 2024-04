Neues Spiel auf Steam mit positiven Bewertungen

Veröffentlicht wurde das Spiel am 01. April 2024 auf der Plattform und hat bereits 96 % positive Bewertungen. Bei über 8.000 Rezensionen nach nur einem Tag, ist das Spiel damit bestimmt mal einen Blick wert.

Kingmakers: Hype um ein neues Spiel auf SteamDer Trailer eines neuen Spiels auf Steam hat bereits über 17 Millionen Aufrufe – Was steckt hinter dem Hype um Kingmakers?-Spiel Kingmakers hat auf X bereits über 17 Millionen Aufrufe erreicht. Aber was steckt hinter dem Hype? Die Entwickler haben in einem Interview mehr über ihr ambitioniertes Spiel erzählt.

Steam: Neues Spiel zu Dragon Ball zeigt erstes Gameplay und bringt neue CharaktereDas neueste Game zu Dragon Ball zeigt neues Gameplay, Fertigkeiten und erweitert den Charakter-Roster um einige Schwergewichte.

Neue Star Wars: Battlefront Classic Collection erntet desaströse Steam-Bewertungen, Fans sind stinksauerEigentlich sollte die neue Star-Wars-Collection Fans von Battlefront 1 und 2 das Nostalgieherz wärmen, doch auf Steam geht der Schuss mächtig nach...

Summerhouse: Ein entspannendes Cozy Game mit positiven Bewertungen auf SteamDer Solo-Entwickler Friedemann hat mit seinem Spiel Summerhouse seit der Veröffentlichung am 8. März 2024 auf Steam äußerst positive Bewertungen erhalten. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, ihr Traumhaus in einer von vier idyllischen Pixel-Landschaften zu bauen, ohne Regeln oder vorgegebene Ziele. Es ist ein entspannendes Cozy Game, das sich perfekt eignet, um sich die Zeit zu vertreiben und die Kreativität auszuleben. Das Spiel erinnert an Minecraft, Terraria und Animal Crossing und wird von den Spielern sehr geschätzt.

Dragon's Dogma 2: Trotz guter Kritiken hagelt es auf Steam schlechte BewertungenObwohl es von Kritikern hervorragend bewertet wurde, steht es auf Steam nur auf ausgeglichen. Wir erklären, was die Leute nervt.

Steam: Erkennt ihr diese 10 Open-World-Spiele anhand ihrer Bewertungen?Wie gut kennt ihr Open-World-Spiele? Zeit für eine Runde: Steam-Reviews-Raten!

