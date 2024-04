Neues Reittier beim Nobelgartenfest in World of Warcraft

In World of Warcraft ist das Nobelgartenfest gestartet. Es gibt eine neue Questreihe, viele kosmetische Belohnungen und ein neues Reittier namens 'Edler fliegender Teppich'. Die Drop-Chance für das Reittier beträgt etwa 1 %.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hearthstone feiert seinen zehnten Geburtstag mit Geschenken für SpielerDie Bewohner von Azeroth erheben gemeinsam die Gläser, denn Hearthstone feiert seinen zehnten Geburtstag. Weil zu einer Feier auch Geschenke gehören, gehen die Spieler von Hearthstone und World of Warcraft nicht leer aus. In Hearthstone könnt ihr ab sofort zwölf spezielle Karten abholen. Für jede Klasse gibt es eine Karte und den legendären Wirt Steinruh gibt es ebenfalls für die Sammlung. Mithilfe eines Belohnungsweges könnt ihr euch zusätzlich die goldenen Versionen der Karten verdienen. Auch in World of Warcraft gibt es ein besonderes Geschenk, und zwar das Reittier "Feuriger Pegasus". Dieser ist an das Pegasus-Reittier angelehnt, das es beim Release von Hearthstone zu holen gab. Um den neuen Pegasus freizuschalten, müsst ihr zumindest das Tutorial von Hearthstone abgeschlossen haben. Und beeilt euch, denn diese stehen nur bis zum 14. März zur Abholung bereit. Hearthstone gräbt diese spannenden Schlüsselwörter für die nächste Erweiterung aus. Bis zum 18. März finden außerdem Hearthstone-Turniere am Hafen von Sturmwind statt.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Aktuelle Informationen zu den Abonnenten von World of WarcraftDas erste Mal seit 9 Jahren gibt’s aktuelle Infos zu den Abos von WoW – Dann war das MMORPG besonders unbeliebt

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

World of Warcraft erhält Battle-Royale-Modus mit cooler PiratenbeuteMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

GameStar sucht freie Autoren (m/w/d) für World of WarcraftWir suchen nach freien Autoren für Guides (m/w/d), die uns mit ihrer Expertise für Elden Ring, World of Warcraft oder den Flugsimulator aus dem HO unterstützen.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Neuerdings Abstütze meiner 7900XT in World of WarcraftIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Warcraft: Warum hat Thrall grüne Haut?Thrall, der bekannte Orc in Warcraft, hat grüne Haut, obwohl Orcs ursprünglich braun waren. Dies liegt daran, dass er die grüne Hautfarbe von seinen Eltern geerbt hat.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »