Neues Premium-Warbond Democratic Detonation für Helldiver

Mit dem neuen Premium-Warbond Democratic Detonation erhält das Actionspiel am 11. April ein zweites reguläres Inhalts-Update mit neuem Equipment für die Helldiver . Ein kurzer Trailer zur neuen Kriegsanleihe stellt deren Inhalte knapp vor. Der Titel verrät es bereits: Im Fokus stehen Waffen , die im Kampf für Demokratie und Freiheit explosiven Erfolg garantieren. Darunter etwa eine Pistole, die Granaten verschießen kann oder aber eine Armbrust mit explosiven Bolzen.

Es ist davon auszugehen, dass die Ausrüstungsgegenstände wie bei den beiden bisherigen Premium-Warbonds in drei Stufen gegliedert sein werden, die sukzessive 300 der zum Kauf der Kriegsanleihe nötigen 1.000 Super Credits rückerstatten. Helldivers 2 bleibt weiterhin verfügbar, wird also nicht in Season-Pass-Manier durch das neue Angebot ersetzt. Dass sich Helldivers 2 keiner solchen der im Segment der Live-Service-Spiele übliche

Premium-Warbond Democratic Detonation Actionspiel Inhalts-Update Equipment Helldiver Kriegsanleihe Waffen Demokratie Freiheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ComputerBase / 🏆 27. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

PS Plus Extra/Premium im Januar 2024: Das sind die neuen Gratis-SpieleSony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt, die ihr euch mit Abo ohne Zusatzkosten herunterladen könnt.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Polar: Premium-Uhr Grit X2 Pro mit neuen Funktionen und mehr LeistungDie Polar-Smartwatch für Outdoor-Enthusiasten erhält eine Breadcrumb-Navigation und Strava-Routen. Das AMOLED lässt sich auch als Taschenlampe nutzen.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

PS Plus Extra/Premium im März 2024: Das sind alle neuen Gratis-SpieleSony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt. Hier findet ihr alle Titel in der Übersicht.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Ausflug nach Südwestfalen: Beim Premium-Wanderweg ist der Name ProgrammFür Wanderer hält der Märkische Kreis viele tolle Wege bereit. Das sind die höchsten Berge.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Ausflug nach Südwestfalen: Beim Premium-Wanderweg ist der Name ProgrammFür Wanderer hält der Märkische Kreis viele tolle Wege bereit. Das sind die höchsten Berge.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Mit PS Plus Premium könnt ihr ab sofort 5 Crunchyroll-Animes ohne Zusatzkosten schauenIn Sony Pictures Core sind ab sofort fünf Anime-Serien enthalten. Im April soll außerdem auch My Hero Academia dazu kommen.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »