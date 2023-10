Neues Patent zeigt Nintendo-Konsole ähnlich dem 3DS

die Runde: Es zeigte eine Nintendo Switch ohne Joycons, bei der die Bedienelemente sich auf der Konsole befinden. Das Seltsame daran: Es fehlen der zweite Analogstick und ein D-Pad.

Nun taucht ein neues Patent auf, das eine ganz andere Konsole zeigt, die stark an den Nintendo 3DS erinnert - mit Extras. Auf den ersten Blick ähnelt das unten abgebildete Gerät dem Nintendo 3DS XL. Im Gegensatz zum Nintendo 3DS XL kann man bei dieser Konsole die beiden Hälften trennen und so aus einem Handheld mit zwei Bildschirmen zwei mit einem Bildschirm machen.

Die beiden Hälften kommunizieren wohl drahtlos miteinander, so dass zwei Spieler gleichzeitig spielen können. Wenn die Konsole zusammengeklappt wird, findet man einen Touchscreen auf der Außenseite, der die Bedienung im geschlossenen Zustand ermöglicht. Das Gerät soll keinen Docking-Modus haben und ein reines Handheld sein - so jedenfalls geht es aus den Patenten hervor.DS- und 3DS-Spiele könnten portiert werden: headtopics.com

Sollte dieses Patent in die Tat umgesetzt werden, könnte eine hypothetische Nintendo Switch 2, die Spielebibliothek von 3DS und DS nutzen. Es ist allerdings sehr gut möglich, dass Nintendo solche Ports mit ihrem Nintendo Online-Abo verbinden würde.Patente sind nicht in Stein gemeißelt und Nintendo kann oder könnte seine Pläne längst geändert haben.

Nintendo scheint auf jeden Fall wieder in Experimentierlaune zu sein und es wird spannend zu sehen, für welches Konzept sich die Mario-Macher entscheiden werden.Die Nintendo Switch kann sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus verwendet werden. Charakteristisch sind die innovativen Joy-Con-Controller, welche ein interaktives Spielerlebnis bieten. headtopics.com

