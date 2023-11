Neues Modellprojekt für allgemeinchirurgische Station im Klinikum Aschaffenburg

Auf der Station C03 im Klinikum Aschaffenburg soll einmal alles ganz anders werden. Ziel des in dieser Weise bundesweit einmaligen Modellprojektes ist es, eine neue allgemeinchirurgische Station aufzubauen, die selbstbestimmt arbeitet, sich selbst organisiert und für das eigene Tun dann aber auch im Wesentlichen selbst verantwortlich ist.

Die Idee zu dem Projekt, die der Aschaffenburger Chirurg Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal, Chefarzt der Chirurgischen Klinik I am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, entwickelt hat, ist aus der Not heraus geboren: Da die Rahmenbedingungen für die Patientenversorgung immer katastrophaler werden, können OP-Säle und Intensivbetten allein deshalb nicht mehr komplett belegt werden, weil das Personal– insbesondere das Pflegepersonal – fehlt. Zudem sei wegen der unzureichenden Strukturen eine menschliche und bedürfnisorientierte Medizin im Krankenhaus häufig nicht mehr möglich. Die Folge: frustrierte Mitarbeiter und unzureichend versorgte Patienten, die wenig zeitliche Spielräume und kaum Empathie zulasse





Modellprojekt „Meine Station“ am Klinikum AschaffenburgAm 1. Februar 2023 fiel der Startschuss für das Modellprojekt „Meine Station“ am Klinikum Aschaffenburg. Das Ziel: eine allgemeinchirurgische Station aufbauen, die selbstbestimmt arbeitet, sich selbst organisiert und für das eigene Tun dann aber auch im Wesentlichen selbst verantwortlich ist.

