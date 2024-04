Neues MMORPG The Quinfall zeigt Gameplay und kündigt zweiten Closed-Beta-Test an

Das MMORPG The Quinfall hat seinen zweiten Closed-Beta-Test angekündigt. Das Entwicklerteam hat zwei neue Gameplay - Videos veröffentlicht, um die wichtigsten Features des Spiels zu zeigen. Die Videos enthalten keine Sprecher, sondern nur eine beruhigende Hintergrundmusik.

Dadurch möchte das Team Gerüchte vermeiden, dass das Spiel das nächste The Day Before sein soll. Die Videos sehen vielversprechend aus und dürften viele Zweifel beseitigen.

