Neues Logo kennzeichnet Agrarprodukte aus Deutschland

Ein schwarzer Traktor fährt über schwarz-rot-goldene Erdschollen und verheißt »Gutes aus Deutscher Landwirtschaft«: Dieses Logo soll ab Januar Agrarprodukte aus Deutschland kennzeichnen. Fleisch vom Schwein, Rind und Geflügel, Eier und Milch, Obst, Gemüse sowie Kartoffeln können mit dem neuen Herkunftskennzeichen gelabelt werden. Es soll garantieren: Die gesamte Produktion bis hin zur Verarbeitung und Verpackung hat in Deutschland stattgefunden.

Mastschweine müssen also in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet und geschlachtet worden sein, Kühe hierzulande gemolken werden. Bei Geflügel müssen die Elterntiere in Deutschland gehalten und die Küken in deutschen Brütereien geschlüpft sein.Initiator ist die Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL). In dem Verein haben sich Handels- und Agrarverbände vernetzt und wollen enger zusammenarbeiten. Vertreten sind etwa der Deutsche Bauernverband und der Handelsverband HD

:

FİNANZENNET: Neues Medikament zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Komplikationen vorgestelltDer dänische Konzern Novo Nordisk hat auf einem Kongress der US-amerikanischen Herzgesellschaft ein neues Medikament zur Vorbeugung von schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Komplikationen vorgestellt. Die Studiendetails zeigen, dass das Medikament das Krankheitsrisiko um ein Fünftel senkt und unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie oder Ausgangs-Body-Mass-Index wirksam ist. Novo Nordisk hat Zulassungsanträge in den USA und der EU gestellt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Neues Horrorspiel Don't Scream setzt auf innovative IdeeDas neue Horrorspiel Don't Scream hat eine besonders innovative Idee. Wer sich hier von Jumpscares zu sehr erschrecken lässt, muss von vorne anfangen.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Neues GLS-Paketzentrum: Hier werden 250.000 Pakete am Tag bearbeitet – Schlüsselübergabe in PotsdamIm neuen Paketzentrum von GLS in Potsdam fand am Montag die Schlüsselübergabe statt. Pakete können dort innerhalb weniger Stunden bearbeitet werden.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

HORİZONT: Wachsender Einfluss von Shopping-Aktionstagen in DeutschlandDas Marktforschungsinstitut GfK hat den wachsenden Einfluss von Shopping-Aktionstagen wie Singles' Day, Black Friday und Cyber Monday in Deutschland untersucht. Laut der Studie gewinnen diese Tage zunehmend an Relevanz und locken deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt in die Online-Shops.

Herkunft: Horizont | Weiterlesen »

RBB24: 'Jedes Training hier ist wie ein Pokalfinale in Deutschland'Im Sommer hat der Volleyball-Bundesligist SC Potsdam mehrere Leistungsträgerinnen verloren. Eine von ihnen ist Sarah van Aalen, die in die Türkei gewechselt ist. Obwohl das sportliche Niveau besser ist und die Hallen voll sind, vermisst sie Potsdam.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

SPIEGEL_SPORT: Football-Fieber in Frankfurt: NFL-Spiele erstmals in DeutschlandDie National Football League trägt zum ersten Mal zwei reguläre Saisonspiele statt in den USA in der deutschen Mainmetropole aus. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft, die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Doch woher kommt der plötzliche Football-Hype? Und warum kommen NFL-Spiele jetzt ausgerechnet nach Deutschland ?

Herkunft: SPIEGEL_Sport | Weiterlesen »