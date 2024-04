Neues Leben in Wätjens Gasthaus: Franziska Stührmann übernimmt die Betriebsführung

Franziska Stührmann übernimmt Wätjens Gasthaus in Etelsen und plant die Eröffnung bis Pfingsten. Sie ist zuversichtlich und hat eine handwerklich begabte Familie, um die Aufgaben zu bewältigen.

