Neues kostenloses Open-World-RPG: Wuthering Waves

📆 02.04.2024 16:04:00

Ein neues kostenloses Open-World-RPG startet dieses Jahr. Fans von Animes, Genshin Impact und komplexen Charakteren könnten bei diesem Titel genau auf ihre Kosten kommen. Wuthering Waves ist ein neues free2-play Open-World-Action-RPG von Kuro Games, das schon seit längerem in der Entwicklung ist und zuletzt eine Beta-Phase hinter sich gebracht hat. Erinnerte das Spiel an Titel wie Genshin Impact, und das nicht nur durch einen an Animes angelehnten Grafikstil. Auch das Gameplay, das Gacha-System und die Wahl zwischen einem weiblichen und männlichen Protagonisten erinnerten auf den ersten Blick an die Spiele von Hoyoverse. Wuthering Waves setzt aber auf moderneres und düsteres Setting, wie auch der neuste Trailer noch einmal zeigt: Wuthering Waves gab jetzt einen offiziellen Release-Termin bekannt. Am 22. Mai 2024 geht das kostenlose Rollenspiel an den Start. Es wird auf dem PC und mobilen Geräten spielbar sein.

Open-World, RPG, Wuthering Waves, Kuro Games, Genshin Impact, Anime, Rollenspiel