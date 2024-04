Neues Ghostcrawler-MMORPG in Entwicklung

Das neue „ Ghostcrawler - MMORPG “ ist bereits in Entwicklung . Es gibt schon Screenshots und Konzepte – aber das ist wohl nicht, was ihr erwartet habt. Greg Street kennen viele noch als „ Ghostcrawler “. Lange Zeit war er ein wichtiges Mitglied im Entwickler-Team von World of Warcraft. Danach wechselte er zu Riot und hat einige Jahre an deren „LoL- MMORPG “ gearbeitet, bevor er, um ein neues zu gründen.

Seit einigen Monaten arbeitet Fantastic Pixel Castle nun an seinem ersten großen Projekt mit dem Namen „Ghost“, das direkt ein MMORPG werden soll. Das Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen, konzeptionellen Phase – aber das hat die Entwickler nicht aufgehalten, schon viele Einblicke ins Spiel zu geben.In den ersten vier Monaten haben die Entwickler ihre Zeit damit verbracht, eine sehr frühe Prototyp-Version des Spiels zu entwickeln, in der gerade so die simpelsten, grundlegenden Elemente funktioniere

Ghostcrawler MMORPG Entwicklung Spiel Prototyp

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nutzt die Zeit, um das beste MMORPG, das ihr gerade spielen könnt, jetzt zu zockenIhr solltet Final Fantasy XIV besser jetzt spielen, denn im Sommer könnte es wegen der zu erwartenden Spielerflut schon zu spät sein.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Legendärer Entwickler sagt: Sein neues MMORPG stand vor dem Aus, nun hat es ein Release-DatumDer MMORPG-Veteran Marc Jacobs entwickelt Camelot Unchained. Um das MMORPG stand es 2023 viel schlechter, als alle dachten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Entwickler ist so reich, dass sein neues MMORPG auf Steam die Spieler glücklich machen sollEin MMORPG-Entwickler sagt, er hat mit seinen früheren Spielen so viel Geld verdient, dass sein neues MMORPG nur Spaß machen soll.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Entwickler von RuneScape kündigt neues MMORPG 'Brighter Shores' anDer Entwickler Andrew Gower hat mit seiner Arbeit am MMORPG RuneScape so viel Geld verdient, dass sein neues eigenes MMORPG, „Brighter Shores“, sich jetzt ganz um das Glück der Spieler kümmern soll, sagt er in einem Interview. Das neue MMORPG Brighter Shores soll im 3. Quartal 2024 auf Steam erscheinen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ehemaliger WoW-Lead zeigt sein neues MMORPG nach nur 4 Monaten EntwicklungDas neue „Ghostcrawler-MMORPG“ ist bereits in Entwicklung. Es gibt schon Screenshots und Konzepte – aber das ist wohl nicht, was ihr erwartet habt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Entwickler von GTA 6 fürchten „sehr, sehr schlechte“ Auswirkungen auf die Entwicklung kurz vorm ReleaseNachdem Rockstar sein Team aus dem Home-Office zurück ins Büro beordert hat, fürchten Mitarbeiter eine Verschlechterung ihrer Situation.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »