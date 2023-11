Neues aus dem Hause SuperVista! Der Betreiber des Brillendiscounters brillen.de startet das neue 360-Grad-B2B-Angebot optiservX, um traditionelle Augenoptiker bei künftigem Wachstum zu unterstützen

Herr Kamppeter, Sie haben mit SuperVista ein neues Projekt optiservX gestartet, das in der Branche für Gesprächsstoff sorgt. Was genau kann die neue Plattform? optiservX stellt insbesondere unabhängigen Augenoptikern eine kostenlose Plattform zur Verfügung, die sie auf Augenhöhe mit der Infrastruktur großer Filialisten bringt und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bietet, ihre Profitabilität und Effizienz zu verbessern.

optiservX verspricht hohe Margen, riesige Umsatzpotentiale und das alles kostenlos und unverbindlich. Wie soll das funktionieren und wozu braucht ein Optiker dann noch brillen.de? Zunächst einmal: Kein Teilnehmer der optiservX Gemeinschaft muss brillen.de nutzen. Aber in der Verbindung mit brillen.de entfaltet optiservX seine ganze Kraft. brillen.de ist ja nicht nur als Brillendiscounter bekannt, es ist auch eine Marketingmaschine mit unglaublicher Power: mit brillen.de bringen wir rund 25 Neukunden pro Woche an jeden Standort. Wir haben in wenigen Jahren mit brillen.de 3,5 Millionen Kunden generiert und täglich kommen neue dazu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Ukraine-Invasion Tag 615: „Ich will einfach nur nach Hause, ich bin so müde“Russische Behörden versteigern Selenskyjs Wohnung auf der Krim, russischer Oligarch in Frankreich festgenommen. Der Nachrichtenüberblick am Abend.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BILD: Island-Isak fühlt sich bei Fortuna Düsseldorf wie zu HauseIsland-Isak äußert sich positiv über seine Zeit bei Fortuna Düsseldorf und möchte gerne länger bleiben

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Ganze Familie zu Hause: Pietro Lombardi wird von Einbrechern überraschtMehrere Maskierte versuchen, bei Pietro Lombardi einzubrechen. Der steht danach unter Schock, waren er und seine Freundin sowie ihr kleiner Sohn zu diesem Zeitpunkt doch zu Hause. In den sozialen Medien beschreibt der Sänger die Ereignisse und hat eine Botschaft an die Kriminellen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Luca Grünwald: Mit Pokal von IDM Assen nach HauseMit dem 13. Startplatz ging es für den IDM-Supersport-600-Piloten vom Team Kawasaki Schnock eher mittelmäßig los. Doch bei den Rennen machte er alles richtig und zeigte flotte Showeinlagen in der Schikane.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Allein zu Hause: Sechsjähriges Mädchen aus qualmender Wohnung befreitMutige Nachbarn alarmieren Rettungskräfte und retten damit ein sechsjähriges Mädchen aus einer verrauchter Wohnung in Dresden. Jetzt wird ermittelt.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Marc Márquez (Honda/7.): «Neues Bike hat Potenzial»MotoGP-Champion Marc Márquez weiss nach dem Valencia-Test, in welchen Bereichen sein Repsol-Honda-Team zulegen muss. Der Spanier sprach auch über den Auftritt seines Bruders Alex Márquez.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕