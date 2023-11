Neues Album und Tour von Ilgen-Nur: Im Laurel Canyon ganz bei sich

Berlins Indierockerin Ilgen-Nur hat ihr neues Album „It's All Happening“ in Los Angeles entwickelt. In Kalifornien ist sie als Künstlerin gereift. Kurz vor der Pandemie erfüllte sich die Musikerin einen Lebens­traum: Eine Einladung ins texanische Austin, zum Branchentreff-Festival SXSW, verband sie mit einem Aufenthalt in Los Angeles. Die kalifornische Metropole hatte sie von jeher fasziniert – nicht zuletzt wegen der Ambivalenz zwischen sonnigem Lifestyle und Abgründigem.

Zudem leben dort viele Künstler:innen, die die 27-Jährige bewundert





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Album: Melancholisches Album für Herbsttage: 'Hadsel' von BeirutBerlin - Es ist der Alptraum für jeden Musiker, wenn sein wichtigstes Instrument plötzlich streikt. Erst Kehlkopfentzündung, dann Tour-Absage und

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nur noch kurz: Amazon schenkt euch 5 € – Mit nur einem Klick sehen, ob ihr dabei seidBei Amazon könnt ihr euch nur noch bis Sonntag ganz einfach und ohne großen Aufwand einen 5-Euro-Gutschein sichern. Wir erklären euch, wer an der Aktion teilnehmen kann und was ihr tun müsst, um den Gutschein einzulösen.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Nur 3 Fragen: Diesen IQ-Test bestehen nur die intelligentesten MenschenDer 'Cognitive Reflection Test' ist der kürzeste Intelligenz-Test der Welt. Finde mit nur 3 Fragen heraus, wie clever du bist.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

„Scheiß Team mit scheiß Spielern“Was ist nur los bei Ajax?

Herkunft: 11Freunde_de - 🏆 53. / 63 Weiterlesen »

'Hackney Diamonds' auf Platz 1: Rolling Stones können den besten Albumstart des Jahres feiernZum ersten Mal nach 18 Jahren veröffentlichen sie ein neues Album und landen innerhalb von kurzer Zeit auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Die Stones sind damit nicht nur der höchste Neueinsteiger der Woche - der britischen Kultband ist mit dem Album auch der bisher beste Start des Jahres geglückt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Die Fantastischen Vier: Die Kultband kündigt für 2024 ein neues Album plus Tour anFür 'Long Player' lassen sich die Fantastischen Vier Zeit: Unter diesem Namen hat die Band für 2024 ein neues Album samt Tour angekündigt.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »