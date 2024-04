Neues Action-Rollenspiel Ender Magnolia: Bloom in the Mist begeistert Steam-Community

Mit ganzen 98 Prozent positiven Wertungen steht ein neues Action-Rollenspiel bei der Steam-Community hoch im Kurs. Wir erklären euch, worum es bei diesem Geheimtipp geht. Ender Magnolia: Bloom in the Mist mit 98 Prozent positiven Wertungen auf Steam Das Metroidvania-Action-RPG Ender Magnolia: Bloom in the Mist ist das Sequel zum Metroidvania-Soulslike Ender Lilies: Quietus of the Knights, das sich seit dem Release 2021 eine richtige Fangemeinschaft aufbauen konnte.

Beide Spiele beeindrucken mit einem melancholisch-malerischen Kunststil, wobei Ender Lilies mit Spielen wie Hollow Knight und anderen Soulslikes verglichen wird. Der Nachfolger Ender Magnolia: Bloom in the Mist ist zwar erst im Early Access erschienen und kann noch nicht vollständig durchgespielt werden, begeistert aber jetzt schon die Fans. Besonders die Dark-Fantasy-Atmosphäre scheint es den Spielern angetan zu haben. Interesse? Schaut in den Trailer zu Ender Magnolia: Bloom in the Mis

