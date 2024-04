Neuer Wirt für das Traditionsgasthaus

Michael Urban, Gastronom der Comödie Fürth, ist nun auch der Chef der Zirndorfer Bräuschank. Zirndorf bekommt Zuwachs: Im Herzen der Kreisstadt öffnet in wenigen Tagen ein neues Wirtshaus - pünktlich zur Biergartensaison. Das Team des Grüner Brauhaus übernimmt jetzt, ab Mitte April, im 'Zirndorfer Bräuschank', das waren große Nachrichten für die Gastronomie in der Bibertstadt. Ende Februar hatten die vorherigen Pächter bekannt gemacht, dass sie schließen müssen. Es sei keine weitere Vertragsverlängerung mit TucherBräu zustande gekommen, schrieben sie auf Facebook. Wirt Michael Urban und seine Ehefrau Silke übernehmen nun. Sie betreuen auch das Brauhaus in der Comödie Fürth und den Felsenkeller in Fürth, ein sehr beliebtes Ausflugslokal im Fürther Stadtwald. Weil der Felsenkeller in diesem Jahr umfangreich saniert wird, bleibt er auch an Sommertagen geschlossen. Die neuen Zirndorfer Gaststätte solle eine Alternative sein