Neuer Werbefilm für Maybach SUV von Mercedes

Der neue Film für die Luxusmarke Maybach aus dem Hause Mercedes ist nicht nur schön, sondern auch sehr clever gemacht. Er soll global funktionieren. Aber es ist klar, wo der Fokus liegt - und warum.Seit Jahren gab es keine Kampagne für die Marke Maybach. Jetzt ist der erste elektrische SUV der Mercedes-Top-Marke auf den Markt gekommen. Und damit startet auch ein Werbefilm inklusive neuem Claim.

Er stammt von der von Omnicom maßgeschneiderten Mercedes-Leadagentur Team X, die von Natanael Sijanta geleitet wird. "Welcome to Beyond" ist zwei Minuten lang und wird auf Social Media gespielt. Die jeweiligen Märkte, also die Landesgesellschaften, entscheiden darüber hinaus selbst, wie stark sie paid Media einsetzen. Influencer werden in dieser Kampagne nicht eingesetzt

