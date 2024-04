Neuer Trailer und Roadmap für Call of Duty: Modern Warfare 3 Season 3

Mit einem neuen Trailer und einer Roadmap vorgestellt. Wir zeigen euch, wann die Season startet und welche neuen Inhalte euch erwarten. Nach fünf Monaten in Call of Duty: Modern Warfare 3 hat Activision das Release-Datum für die kommende dritte Season für den Shooter bekannt gegeben – die startet in wenigen Tagen. Passend dazu haben die Entwickler kürzlich einen neuen Trailer und eine Roadmap vorgestellt. Wir fassen euch hier alle wichtigen Infos zusammen.

Die dritte Season von CoD MW3 startet am Mittwoch, dem 3. April 2024. Das Update sollte dann voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein. Falls ihr euch schon mal einen Vorgeschmack auf die Season holen wollt, könnt ihr hier den Trailer zu CoD: MW3 Season 3 sehen:Mit Season 3 wird MW3 eine Reihe neuer Maps für den Multiplayer-Modus, eine neue Story-Mission für MWZ sowie vier neue Waffen erhalten. Doch es sind auch zahlreiche andere Inhalte geplant, von denen einige erst im Verlauf der Season erscheine

