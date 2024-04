Neuer Trailer kündigt Verbesserungen für das Spiel an

Ein neuer Trailer kündigt an, dass das Spiel aufgemöbelt wird. Es dreht sich weiterhin um asymmetrische PvP-Gefechte zwischen Spiel ern. Es wird auch eine Version für PS5 und Xbox X/S geben.

Trailer Spiel Verbesserungen Asymmetrische Pvp-Gefechte PS5 Xbox X/S

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tennis: Boris Becker bringt sich als neuer Coach von Alexander Zverev ins SpielEr scheint bereit für einen neuen Job! Boris Becker (56) hat sich jetzt selbst als Trainer von Olympiasieger Alexander Zverev (26) ins Spiel gebracht.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Neuer Xbox Sale gestartet: Dieses Top-Spiel aus 2024 ist schon jetzt stark reduziert!Der Xbox Store hat einen neuen Sale gestartet. Neben zahlreichen Open-World-Hits von Assassin’s Creed bis Red Dead Redemption ist auch eines der...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Spiel mir das Lied vom Tod: Der Leone-Klassiker erscheint in neuer EditionOb Sammlereditionen aus aller Welt, aktuelle Schnäppchen oder Uncut-Horror – er weiß ganz genau, wie man an die großen Must-Haves kommt. „Zwei glorreiche Halunken“, „Der mit dem Wolf tanzt“ oder doch „No Country For Old Men“? Nein, wenn es um den wirklich besten Western überhaupt geht, geht nichts über „Spiel mir das Lied vom Tod“. Nun erstrahlt der Leone-Klassiker in neuem Glanz.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Manuel Neuer absolviert Lauftraining vor Champions-League-Spiel gegen ArsenalNationaltorhüter Manuel Neuer absolviert weiterhin Lauftraining vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal. Auch andere Spieler werden nicht voll belastet. Neuer möchte kein Risiko eingehen und plant sein Comeback sorgfältig. Trainer Thomas Tuchel wird seine Pläne mit Neuer bei der Pressekonferenz bekannt geben. Leroy Sané und Kingsley Coman bereiten sich ebenfalls individuell auf das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim vor. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft verletzt und das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund verpasst. Er möchte unbedingt beim Viertelfinal-Hinspiel in London dabei sein.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Neuer sechs Tage vor Arsenal-Spiel weiter im LauftrainingManuel Neuer fehlt sechs Tage vor dem Arsenal-Spiel weiter im Mannschaftstraining des FC Bayern. Der Nationaltorwart will nach einem Muskelfaserriss wieder ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »