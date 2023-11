Neuer Trailer für NCSOFTs Spiel veröffentlicht

Der Launch von NCSOFTs neuem Spiel rückt näher. Spieler können ab dem 22. November ihren eigenen Charakter erstellen und am 7. Dezember 2023 voll ins Spiel eintauchen. Ein neuer Trailer zeigt verschiedene Klassen im Kampf gegen einen gigantischen Boss. Der Boss ist ein riesiger Ritter, der mit einem riesigen Schwert kämpft. Sowohl der Boss als auch das Schwert sind von leuchtend blauen Flammen umgeben. Ein Charakter nutzt zunächst zwei Armbrüste, wechselt dann aber zu einem Schwert.

Eine mysteriöse Macht ergreift von ihr Besitz und sie kann Blitze aus dem Himmel regnen lassen. Ein anderer Charakter kommt in einer glänzenden Ritterrüstung angeflogen und hat ein Schwert und ein Schild. Ein weiterer Charakter transformiert zu einem Schurken und greift den Boss mit zwei Dolchen an





