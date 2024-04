Neuer Temperaturrekord im März in Thüringen

Im März wurde in Deutschland ein neuer Temperaturrekord gemessen. Auch in Thüringen war es besonders warm. Die Temperaturen erreichten im Schnitt 6,8 Grad, was einen neuen Rekord für den März in Thüringen darstellt.

Zudem war es im vergangenen Monat überdurchschnittlich trocken und sonnig.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warmer März brachte neuen bayerischen Temperaturrekordidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

März brachte neuen bayerischen TemperaturrekordSonnig, aber auch zu warm und zu trocken - so zeigte sich der März in Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offe ...

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Temperaturrekord im März in BayernIm März wurde in Bayern ein Temperaturrekord aufgestellt. Die Durchschnittstemperatur lag bei 7,1 Grad Celsius, 4,2 Grad über dem Referenzwert für den März.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Thüringen: Sonne-Wolken-Mix in ThüringenAktuelle Nachrichten aus Thüringen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Thüringen: Doppelspitze für BSW Thüringen geplantIn wenigen Tagen will das Bündnis Sahra Wagenknecht einen Thüringer Landesverband gründen. Bei einer Klausur trafen Mitglieder dafür Vorbereitungen: Wie in Sachsen soll ihn eine Doppelspitze anführen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Thüringen: Fünf Kadaversuchhunde gegen Schweinepest in ThüringenSie sollen tote Schweine finden und damit im Ernstfall bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest helfen: Fünf fertig ausgebildete Kadaversuchhunde sind in Thüringen einsatzbereit.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »