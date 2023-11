Neuer Standort nur befristet: Berliner Museum der Dinge räumt Räumlichkeiten in Kreuzberg

Der 1907 gegründete Werkbund mit Sitz in Darmstadt wird von Gestaltern, kulturell-gesellschaftlich engagierten Personen, Selbstständigen und Unternehmen getragen mit dem Ziel einer „qualitätsvollen Gestaltung unserer Umwelt“.sitzt nach anderen Standorten seit 2007 in Kreuzberg

. Es sieht sich als Anlaufpunkt für Menschen, „die sich kritisch mit der Gestaltung, der Produktion und dem Gebrauch von Produkten in unserer Lebensumwelt auseinandersetzen wollen“.sowie eine umfangreiche Bibliothek. In Museum und Archiv finden sich Objekte der Designgeschichte ebenso wie Dinge der Alltagskultur. Thematisiert wird auch der Umgang mit den Objekten bis hin zur Nachhaltigkeit.

zunächst von Mai an in den Räumen einer kleineren Interimslösung in der Leipziger Straße besuchen. Anschließend soll es 2027 in neue Pavillons an der Karl-Marx-Allee gehen.Allerdings wackelt die Finanzierung für die bisherige Planung. Zwar hält die Kulturverwaltung nach eigenen Angaben an den Planungen fest. Doch wurden Mittel im aktuell diskutierten Haushaltsentwurf gestrichen.

