Neuer Spielmodus mit PvP- und PvE-Elementen

Ein alternativer Spielmodus, der Elemente von Battle Royale-Spielen adaptiert und schnelle PvP-Schlachten mit Belohnungen bietet. Es gibt auch eine PvE-Variante ohne PvP-Kämpfe.

Overwatch 2: PvE angeblich komplett gestrichen und das ist der GrundMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

Der Hauptgrund, warum Overwatch 2 überhaupt existiert, wird wohl aus Overwatch 2 gestrichenDie Schlagzeile klingt schräg, doch es stimmt: Der PvE-Modus galt als die große Neuerung, nun soll der Fokus aber wieder auf klassischem PvP liegen.

Die besten Shooter 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox und SwitchIhr sucht neue Shooter? MeinMMO-Redakteur Dariusz hat euch die 15 besten PvP- und die 10 besten PvE-Shooter zusammengefasst.

Palworld: Alles zu Multiplayer, PvP, Crossplay und ServernIhr könnt Palworld auf Steam, auf der Xbox und im Game Pass spielen. Doch wie sieht es mit dem Multiplayer, Crossplay und PvP aus?

Die neue Season von Battlefield 2042 hat meine Leidenschaft für PvP-Shooter wieder entfachtMeinMMO-Redakteur Dariusz durfte die neue Season von Battlefield 2042 anspielen. Er hatte Spaß, doch DICE wird der Grund nicht gefallen.

