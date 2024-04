Für die Ukraine ist es keine gute Nachricht: Der neue slowakische Präsident Pellegrini sieht Waffenlieferungen an Kiew kritisch und ist ein Anhänger des prorussischen Regierungschefs Fico. Mit 53 Prozent der Stimmen gewinnt er die Stichwahl klar gegen den pro-westlichen Kandidaten. In der Slowakei hat der populistische Parlaments präsident en Peter Pellegrini die Stichwahl um das Präsident enamt nach vorläufigen Angaben gegen den pro-westlichen Diplomaten Ivan Korcok gewonnen.

Pellegrini kam nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmzettel auf einen Stimmenanteil von 53,55 Prozent, wie in der Nacht aus Zahlen des slowakischen Statistikamtes hervorging. Korcok unterlag den vorläufigen Angaben zufolge bei dem Urnengang vom Samstag mit 46,44 Prozent der Stimmen und erkannte seine Niederlage an."Ich gratuliere dem Wahlsieger Peter Pellegrini", sagte Korcok vor seinen Anhängern. Zugleich kritisierte er den Wahlkampf als "nicht transparent

