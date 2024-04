Neuer Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval gewählt

Am Montag wählten die Karneval svereine den neuen Präsidenten des Comitee Düsseldorfer Carneval. Der Gewinner hatte vorab schon ein Team für den Vorstand präsentiert.. Der Posten war einige Monate lang unbesetzt. Präsident Michael Laumen hatte sein Amt nach mehr als sieben Jahren im vergangenen Juli aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt, am Montag leitete er die Sitzung.

In einer geheimen Wahl wurde im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Entscheidung getroffen: Die 58 Delegierten der angeschlossenen Vereine stimmten am Montagabend im Maxhaus ab und wählten Lothar Hörning zum Nachfolger von Michael Laumen. Hörning, Ex-Prinz und Gründungsmitglied der KG Regenbogen, erhielt 42 Stimmen, sein Kontrahent Martin Meyer 14 Stimmen. Es gab eine Enthaltung, eine Stimme war ungültig.

Vor der Abstimmung konnten sich beide Kandidaten noch einmal vorzustellen und ihre Ziele erläutern. Martin Meyer betonte, dass er den Düsseldorfernicht neu erfinden wolle, sondern alles tun werde, um ihn attraktiver zu machen. „Mein Ziel ist es, den Karneval als Marke weiter nach vorne zu bringen.

Weiter geht es in zwei Monaten: Für die Wahl des Vorstandes im Juni hat Hörning drei Mitstreiter an seiner Seite: Stefan Kleinehr, amtierender CC-Vize, soll im Amt bleiben; Janine Kemmer, Ex-Venetia und Präsidentin der Rheinischen Garde Blau-Weiss, soll ebenfalls CC-Vizepräsidentin werden; und als neuen Geschäftsführer hat er den Prinz Karneval der abgelaufenen Session, Uwe Willer, im Team.

Karneval Comitee Düsseldorfer Carneval Präsident Wahl Lothar Hörning Michael Laumen

