Neuer Patch für den Loot-Shooter Destiny 2

und das bedeutet ein neuer Patch mit verschiedenen Fehlerbehebung en für den Loot-Shooter . Wann diesmal der Server Down beginnt, erfahrt ihr hier.Das Update steht jetzt zum Download bereit und beträgt auf der PS5 673,5 MB. Nach dem Download werdet ihr in die Warteschlange gepackt, könnt euch dann nach einer kurzen Wartezeit aber einloggen. Die Patch Notes haben wir euch ergänzt.

Destiny 2: Entwickler zollt Respekt, nachdem der erste Spieler den „unmöglichen“ Horden-Modus solo meistert Etwas was immer noch nicht gefixt wurde ist, dass man im Einsatztrupp von einem anderen Hüter mit dem sch… Schwert Perk Kühne Klinge, oder Wirbelwind von der Map gekickt werden kann und somit Flawless Run‘s sabotiert werden können!

