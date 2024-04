Neuer Nutzer für Bootshaus am Schorn gefunden

Die Hütte am Schorn , die im Rahmen von einer Razzia vor eineinhalb Jahren durchsucht wurde, hat einen neuen Nutzer . Dessen Zahlung hilft bei Gläubigerforderungen . Zum Insolvenzverwalter bestellt worden, um die Forderungen der Gläubiger gegenüber den Eigentümern der Villa zu befriedigen. Wohn- und Bootshaus am Rottacher Seeufer gehören der britischen Offshore-Firma „Tegernsee (IOM) Limited“. Milliardär Usmanow verbrachte hier in der Vergangenheit regelmäßig Zeit.

Seit Putins Überfall auf die Ukraine und den Sanktionen gegen ihn wurde der Oligarch aber nicht mehr am Tegernsee gesehen. Auch deshalb sorgten zuletzt Arbeiten im vorderen Bereich des Steges der Bootshütte für Aufmerksamkeit. Er habe, sagt Insolvenzverwalter Cramer, „ganz frisch einen neuen Eigentümer“ für das Bootshaus gefunden

