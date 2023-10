Neuer Münster-'Tatort' mit Detlev Buck kommt im Dezember

Professor Boerne (Jan Josef Liefers, l.), die Oberbürgermeisterin der Stadt Münster (Nicola Gründel) und Autor Stan Gold (Detlev Buck) in "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel".Fans können sich auf einen neuen Münster-"Tatort" mit Gaststar Detlev Buck (60) freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird"Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" am 10.

Die Dreharbeiten für den 44. Film mit Jan Josef Liefers (59) und Axel Prahl (63) als Professor Boerne und Kommissar Thiel fanden Anfang 2023 in Münster, Köln und Umgebung statt, wie die ARD vor mehreren Monaten bereits mitteilte. Einen festen Ausstrahlungstermin hatte es damals aber noch nicht gegeben.Auf Kommissar Thiel (Prahl) wartet diesmal eine neue Herausforderung, denn er soll keinen Mord aufklären, sondern einen verhindern.

Professor Boerne (Liefers) möchte sich unterdessen als Mäzen versuchen. Gold stirbt beinahe an einem anaphylaktischen Schock, doch kann durch Boernes Eingreifen gerettet werden. Was folgt, sind laut der Beschreibung des Ersten,"eine ganze Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird". headtopics.com

Neben Prahl, Liefers und Buck sind unter anderem auch ChrisTine Urspruch (53) als Alberich, Björn Meyer (34) als Mirko Schrader und Claus D. Clausnitzer (84) als Herbert Thiel zu sehen. Regie bei der neuen Folge führte Till Franzen (50).

