Neuer Meldebutton für Antisemitismus im Sport

Sportvereine können künftig einen roten Meldebutton auf ihre Websites einbauen. Als einer der ersten Vereine wird ihn Borussia Dortmund auf seiner Seite nutzen.Antisemitismus kommt im Sport seit Jahren immer häufiger vor – unter Fans, aber auch unter Sportlern. Doch nur etwa ein Viertel der Vorfälle wird tatsächlich gemeldet und kommt bei den Meldestellen für Antisemitismus," künftig mit dem neuen Meldebutton ändern.

Gleichzeitig wollen die Projektpartner das Begeisterungspotential des Sports nutzen. Insgesamt sind rund 27 Millionen Menschen in Deutschland in Sportvereinen organisiert. Sie, so die Hoffnung, lassen sich mit dem Button erreichen.

Gerade in Zeiten des Nahost-Konflikts nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober, sei der Button wichtig. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe hat seitdem stark zugenommen.Betroffen von Vorfällen sind nicht nur Jüdinnen und Juden – etwa in den Makkabi-Vereinen, dem jüdischen Sport- und Turnverband. headtopics.com

