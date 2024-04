Neuer Landespolizeipräsident im Saarland

Landespolizeipräsident Thorsten Weiler ist der neue Chef von rund 3000 Beamten, Kommissaranwärtern und Angestellten im Saar-Sicherheitsapparat. Wie er tickt, was er in seiner Freizeit macht und wie viel er verdient.Gut zu sehen auf den Schulterklapppen des neuen Polizeichefs: die drei goldenen Sterne umkränzt von Eichenlaub. Platz für einen vierten Stern wäre noch.

Drei goldene Sterne zieren neben dem Eichenlaub die Schulterklappen der Uniform, auf denen noch etwas Platz für den vierten Stern bleibt. Seit Monatsbeginn ist Thorsten Weiler offiziell als Landespolizeipräsident in Amt und Würden und damit Nachfolger von Norbert Rupp. Das Chefbüro im Polizeiareal in der Saarbrücker Mainzer Straße dekoriert er gerade mit seinen Fotos von einer USA-Reise. Nur zwei Türen weiter sitzt seine Stellvertreterin: Landespolizei-Vizepräsidentin Nathalie Grandjean. Beide kennen sich über ihre Eltern seit den Kindertage

