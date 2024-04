Neuer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt

Über drei Jahrzehnte gibt es die DDR nicht mehr. Die Auswirkungen der SED-Diktatur reichen aber bis heute. Der neue Aufarbeitung sbeauftragte will Ansprechpartner und Unterstützer für die Betroffen sein. Am kommenden Montag (8. April) tritt Johannes Beleites sein Amt als neuer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung derin Sachsen-Anhalt an.

"Solange es Betroffene der SED-Diktatur gibt, die einer Unterstützung bedürfen, wird diese Behörde immer ein Anlaufpunkt für sie bleiben", erklärte Beleites am Freitag. Er war im Februar mit großer Mehrheit vom Landtag gewählt worden, 81 von 92 Stimmen entfielen auf ihn. Beleites folgt auf Birgit Neumann-Becker, die das Amt elf Jahre lang ausfüllte. Der 1967 in Halle geborene Beleites will als Landesbeauftragter "die kontinuierliche Aufarbeitung der SED-Diktatur vorantreiben", wie er weiter mitteilte. Struktur, Methoden, Wirkungsweise und Folgen der politischen Verfolgung sollten aufarbeitet und vermittelt werden

SED-Diktatur Aufarbeitung Landesbeauftragter Sachsen-Anhalt

