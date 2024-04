Einige Krebsarten können erst spät erkannt werden – oft ist eine Heilung dann nicht mehr möglich. Forschende haben jetzt einen neuen Krebs- Test entwickelt. Bis dahin ist eine Früherkennung von Krebs für eine erfolgreiche Heilung entscheidend. Oftmals wird die Krankheit allerdings erst entdeckt, wenn es bereits zu spät ist. Ein neu entwickelter Krebs- Test könnte das nun ändern. Neuer Krebs- Test zur früheren Erkennung von Speiseröhrenkrebs .

Dieser Test zielt darauf ab, das Risiko für Speiseröhrenkrebs zu erkennen. Obwohl diese Art von Krebs in Deutschland relativ selten ist, wie die Speiseröhrenkrebs kann überall in der Speiseröhre auftreten. Häufige Symptome sind Würgen beim Essen, Krämpfe der Speiseröhre sowie Sodbrennen und Heiserkeit. In Deutschland erkranken etwa 6100 Männer und 1800 Frauen pro Jahr daran. Die Patienten wurden im Rahmen des Tests aufgefordert, eine kleine Kapsel zu schlucken, die einen winzigen Schwamm enthielt. Dieser Schwamm sammelte Zellen aus der Speiseröhre

Krebs Früherkennung Speiseröhrenkrebs Test Symptome

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bgland24 / 🏆 102. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Familienmitglied enthüllt: König Charles „frustriert“ von Krebs-HeilungPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Familienmitglied enthüllt: König Charles „frustriert“ von Krebs-HeilungPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Familienmitglied enthüllt: König Charles „frustriert“ von Krebs-HeilungPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Familienmitglied enthüllt: König Charles „frustriert“ von Krebs-HeilungPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Medizin-Experte ordnet ein - um welchen Krebs könnte es sich handeln?In einer emotionalen Videobotschaft offenbart die Prinzessin von Wales (42) den traurigen Grund für ihre Abwesenheit der letzten Monate: Sie habe Krebs.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »