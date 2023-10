Neuer Hickhack um die Grenzkontrollen zu Polen: Erst weigerte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD), feste Kontrollpunkte einzurichten, dann gab sie nach. Jetzt sagte Warschaus Innenminister die vereinbarten Grenzkontrollen mit der Bundespolizei auf polnischem Gebiet ab! „Die polnische Seite hat uns heute mitgeteilt, dass den geplanten gemeinsamen Kontrollen am Grenzübergang Swiecko an der Autobahn A12 Warschau-Berlin nicht mehr zugestimmt werden kann“, sagte Bundespolizei-Sprecherin Alina Müller (30) zu BILD. „Deshalb bauen wir unseren Kontrollpunkt an der A12 auf der deutschen Seite der Grenzbrücke jetzt wieder auf.“ Erst am Mittwoch hatte die Bundespolizei ihren Checkpoint an der meistgenutzten Ost-West-Autobahn (Spitzname: Warschauer Allee) abgebaut. Weil der künstliche Engpass zu kilometerlangen Rückstaus und Wartezeiten führte. Transportunternehmer, Pendler und Wirtschaftsverbände hatten darüber geklagt.Der geplante Kontrollpunkt auf polnischer Seite sollte das Problem lösen: Die Grenzstation Swiecko liegt zwischen den Fahrbahnen, hat reichlich Parkraum für Kontrollen. Staus hätte es dort nicht mehr gegeben – aber für Polen ein großes Problem: Flüchtlinge, die in Swiecko ertappt worden wären und um Asyl gebeten hätten, wären dann nicht mehr nach Deutschland gelangt. Die rechtsnationale PiS-Regierung hatte bislang wenig getan, um den illegalen Flüchtlingsstrom nach Deutschland einzudämme Weiterlesen:

