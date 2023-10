Neuer gibt Comeback im Tor des FC Bayern

Am Samstag gibt Manuel Neuer sein Comeback im Tor des FC Bayern. Gegen Darmstadt 98 (ab 15 Uhr live auf Sky) wird der 37-Jährige nach 331 Tagen wieder ein Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister bestreiten. Beim FCB wird Sven Ulreich in die Rolle des Ersatzmanns zurückkehren. Ulreich hatte zuletzt betont, er werde sich ohne Murren auf die Bank setzen und Neuer nach Kräften unterstützen. In der deutschen Nationalmannschaft sieht die Sache anders aus.

Neuer hat sich vor zwei Weltmeisterschaften zurückgekämpftNeuer hat zwar fast ein Jahr nicht gespielt, aber er hat sich in seiner Karriere schon mehrere Male nach langen Verletzungen zurückgekämpft, wie vor der Weltmeisterschaft 2018 nach, als er erst 15 Tage vor dem deutschen Auftaktspiel gegen Mexiko in den DFB-Kasten zurückgekehrt war.

