Neuer Blickfang in Gütersloh: Schüttflix-Tower wird eröffnet

Der neue Gütersloh er Blickfang ist offenbar fertig. Am Donnerstag, 11. April, wird der sogenannte Schüttflix-Tower nahe der Bahn offiziell eröffnet. Angekündigt sind NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) und 150 geladene Gäste, darunter Investoren, Projektbeteiligte und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Moderiert wird die Eröffnung sfeier von den Fernsehmoderatorin Laura Wontorra. Mit der Eröffnung des Towers ist das neue Stadtquartier Gleis 13 vollendet.

Die Fläche der ehemaligen Güterabfertigung am Langen Weg hatte lange brach gelegen, ehe sie 2014 von der Gütersloher Unternehmensgruppe Hagedorn und der Bielefelder Borchard Group übernommen und entwickelt wurde. Vier Gebäude gehören zu diesem Quartier, darunter jene der Agentur für Arbeit, der Fachhochschule Bielefeld, der Innovationsagentur IMA und das Fitnessstudio FitX (das in Kürze für zwei Monate renoviert wird

