Neuer Beweis für Carlos' Unschuld entdeckt

Eigentlich hatte Alicia Carlos schon aufgegeben, dann entdeckte sie in der Wohnung ihres Onkel s jedoch einen alles verändernden Beweis . Doch Alicia begeht einen folgenschweren Fehler. Achtung, es folgen Spoiler! Bei GZSZ scheint es für Carlos (Patrick Fernandez) doch noch Hoffnung auf einen Freispruch zu geben.

Denn obwohl Alicia (Josefin Bressel) beschlossen hatte, nicht mehr weiter nach Beweisen für die Unschuld ihres einstigen Liebhabers zu suchen, nimmt sie den Kampf für seine Freiheit wieder auf. Und das aus einem bestimmten Grund: In der Wohnung ihres Onkels Tobias (Jan Kittmann) entdeckte sie zufällig einen Strafzettel, welcher Carlos gehört. Direkt zählte Alicia eins und eins zusammen und kam zu einer harten Erkenntnis: Ihr Onkel hat die ganze Zeit über gelogen und Carlos mutwillig das Alibi verweigert. Mit ihrem Fund möchte sie nun für Carlos‘ Freilassung sorgen. Das ist jedoch leichter gesagt als geta

