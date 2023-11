Neuer Anime mit gigantischen Monster-Kämpfen könnte Jujutsu Kaisen ins Schwitzen bringen

Crunchyroll Deutschland veröffentlichte kürzlich den Anime-Trailer zu Kaiju No. 8 auf ihrem öffentlichen YouTube-Kanal. Die gezeigten Szenen sehen vielversprechend aus.Kaiju No.8, auch bekannt als Monster #8, ist ein Manga von Naoya Matsumoto und erschien im Jahr 2020 in Japan. Im Laufe der letzten Jahre gewann der Manga an Beliebtheit und umfasst derzeit 98 Kapitel. Auf, Shueishas Manga-Reader, ist Kaiju No.

Die Anime-Serie zu Kaiju No.8 ist für den April 2024 angekündigt und wird auf der Streaming-Plattform Crunchyroll mit deutschen Untertiteln und japanischer Sprachausgabe zu sehen sein.2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.

