Neue Zahnarztpraxis in Herzebrock-Clarholz öffnet nach dem Tod des Zahnarztes

Nach dem plötzlichen Tod des Herzebrocker Zahnarztes Marc-André Haun, der am 30. Dezember starb, stand die Praxis an der Uthofstraße vor einer ungewissen Zukunft. Im März haben die Harsewinkel er Zahnärzte Daniel Loermann und Marco Pumpe den Kaufvertrag für die Zahnarztpraxis im Nachbarort unterschrieben. Am kommenden Montag, 8. April, nimmt die neu gestaltete Praxis ihren Betrieb auf.

Pumpe und Loermann führen in Harsewinkel an der Clarholzer Straße ihre Zahnarztpraxis „Simply Smile“ mit fast 40 Angestellten, darunter drei angestellten Zahnärztinnen. Die unvermutete Chance, weiter zu expandieren, haben sie entschlossen genutzt. Über den Kaufpreis wollen die beiden Unternehmer nicht sprechen. Vertretungsarzt springt nach plötzlichem Todesfall ein „In erster Linie ging es darum, die sehr gut ausgestattete Praxis in Herzebrock zu erhalten“, betont Katja Aussauer, eine von zwei Praxismanagerinnen im Team von „Simply Smile“

