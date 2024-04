Neue Therapieansätze mit dendritischen Zellen in der Tumorabwehr

Dendritische Zellen gehören zu den potentesten Antigen-präsentierenden Zellen und haben eine große Bedeutung in der Tumorabwehr. Es wird versucht, solche Zellen therapeutisch zu nutzen. In der Regel werden dafür autologe dendritische Zellen aus dem Blut entnommen, mit Tumorantigenen geimpft und wieder zurückinfundiert.

Kleinere Studien zeigten gewisse Erfolge bei fortgeschrittenen Melanomen und Glioblastomen.

