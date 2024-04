Neue Staffel von Temptation Island: Vergebene Frauen melken Ziegen

In der neuen Staffel von Temptation Island geht es für die Vergebenen und die Verführer auf Dates! Während die Männer die Verführerinnen malen dürfen, müssen die vergebenen Frauen Nasrin und Laura Ziegen melken. Mit dabei sind die Verführer Alvin und Daniel, die nur wenig begeistert von der Date-Idee wirken. 'Es wird bestimmt lustig', sagt Alvin, sieht jedoch alles andere als begeistert aus. 'Ich liebe Tiere', äußert sich Nasrin zu der Situation und fügt hinzu: 'Das bringt immer noch ein bisschen mehr Spaß rein'. Zurück in der Villa machen sie sich über ihr Date lustig und erfinden aufregende Storys, um die anderen Teilnehmer hinters Licht zu führen. Als sie letzten Endes erzählen, dass sie Ziegen gemolken haben, brechen die anderen in schallendes Gelächter aus. Unterdessen treten die vergebenen Männer ihr Gruppendate mit den Verführerinnen Sandra, Viktoria, Smilla und Chicka an