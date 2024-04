Seit dem 1. Mai 2023 läuft die neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorin Inka Bause bei RTL . In der letzten Folge vom 23.05. wurde klar, welche Paare zusammen bleiben und wer sich getrennt hat.Bei Farmer Tom und seiner Astrid hängt der Himmel weiterhin voller Geigen – trotz der großen Distanz sind die beiden weiterhin glück lich. Die beiden haben die Hofwoche in Australien verlängert – und danach war noch lange nicht Schluss. „Sie war im Februar wieder hier.

Wir telefonieren jeden Tag“, freut sich der 60-Jährige. Und auch Astrid strahlt: „Ich bin ‘Bauer sucht Frau’ sehr dankbar, dass ich den Mann fürs Leben gefunden habe.“ © RTLOlivenbauer Karl-Heinz aus Italien hat nach der Zeit mit Claudia eine seiner anderen Bewerberin kontaktiert, wie er nach Ende der Show verrät. © RTLHobbybauer Heiko und Modefotograf Basti wollten es nach einem kassen Missverständnis eigentlich miteinander versuche

„Bauer sucht Frau International": Das ändert sich in Staffel 6
Der Starttermin für 'Bauer sucht Frau International' steht endlich fest. Doch es gibt eine wichtige Änderung.

Neue Staffel 'Bauer sucht Frau International' startet im April
'Bauer sucht Frau International' startet im kommenden Monat in die nächste Staffel. Ab dem 16. April suchen sechs Bauern und zwei Bäuerinnen weltweit nach de...

Neue Staffel von 'Bauer sucht Frau International'
In der letzten Folge der neuen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' wurde bekannt, welche Paare zusammen bleiben und wer sich getrennt hat. Farmer Tom und Astrid sind trotz der großen Distanz weiterhin glücklich. Karl-Heinz hat nach der Show eine andere Bewerberin kontaktiert. Heiko und Basti wollen es trotz eines Missverständnisses miteinander versuchen.

Es geht los: 'Bauer sucht Frau International' startet bald!
Fans aufgepasst: Der Starttermin der neuen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' steht fest.

RTL erklärt die Gründe für das Fehlen von Bauer Frank in Bauer sucht Frau International
Der Sender RTL hat die Gründe für das Fehlen von Bauer Frank in der Sendung Bauer sucht Frau International bekannt gegeben. Es werden mehr Bewerber vorgestellt, als ausgestrahlt werden können, aus verschiedenen Gründen. Frank wird aus produktionstechnischen Gründen nicht in der Show zu sehen sein.

