Neue Staffel der Crime-Serie mit Sylvester Stallone in Produktion

Der Schöpfer von Yellowstone , Taylor Sheridan, hat vor zwei Jahren eine Crime-Serie mit Sylvester Stallone produziert, für die jetzt eine 2. Staffel gedreht wird. Die Serie ging auf Paramount+ etwas unter, aber es gibt erste Informationen zur neuen Staffel. Die Handlung dreht sich um Dwight 'The General' Manfredi, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und wieder in kriminelle Machenschaften verwickelt wird. Er versucht, mit Verbündeten ein neues Imperium aufzubauen.

Stallone ist auch als Executive Producer involviert

Crime-Serie Sylvester Stallone Yellowstone 2. Staffel Gangster-Format

