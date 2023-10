Neue Spitze für den Paderborner SPD-Kreisverband

Paderborn. Die SPD im Kreis Paderborn hat ihre personellen und inhaltlichen Weichen für die Zukunft gestellt. Nele Czaniera ist beim turnusmäßigen Kreisparteitag in Paderborn zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die 25-jährige erhielt 87,5 Prozent aller Stimmen, teilt die SPD mit. Sie war die einzige Kandidatin.

“ Neu im SPD-Kreisvorstand Unterstützt wird die neue Vorsitzende laut SPD durch ihre beiden Stellvertretenden Jonas Kamrath (Paderborn) und Anja Ebner (Lichtenau), die beide neu in den Kreisvorstand gewählt wurden. Die bisherigen Stellvertretenden Clea Stille und Christian Beyerstedt hatten nicht erneut kandidiert und wurden vom Parteitag aus ihren Ämtern verabschiedet.

Update: Erste Erkenntnisse zur Brandursache nach Feuer in Paderborner WohnhausZwei Menschen verletzten sich bei einem Wohnungsbrand im Westen der Südstadt. Ein Bewohner rettet sich mit einem Sprung aus der erstem Etage. Weiterlesen ⮕

Die Kommunalpolitik kostet die Paderborner mehr als eine Millionen EuroDie Mitglieder aller Gremien bekommen für ihre Arbeit vorgeschriebene Aufwandsentschädigungen. Auch die Fraktionen erhalten Gelder. Eine Aufschlüsselung. Weiterlesen ⮕

JENOPTIK-Aktien gewinnen an der MDAX-SpitzeJENOPTIK-Aktien gewinnen an der MDAX-Spitze via XETRA zeitweise 6,58 Prozent auf 22,02 Euro. Nach der Kursstabilisierung der vergangenen Handelstage setzten sie damit zu einer Erholung an. Weiterlesen ⮕

Christian Riedemann mit Hessen-Sieg zur SpitzeRiedemann gewinnt im Vogelsberg und übernimmt Meisterschaftsführung, Spannung durch Witterungsbedingungen bei ADAC Hessen Rallye Vogelsberg, Skoda-Youngster Fabian Kreim muss vorzeitig aufgeben. Weiterlesen ⮕

Valencia FP2: WM-Rivalen an der Spitze, Schrötter 15.Remy Gardner hat seine Titelambitionen am Eröffnungstag des Saisonfinals in Valencia untermauert. Weil Raul Fernandez seine Zeit gestrichen wurde, schloss der WM-Spitzenreiter als Tagesschnellster ab. Schrötter ist 15. Weiterlesen ⮕

Nürnberg siegt gegen Holstein Kiel und rückt näher an die Spitze heranHolstein Kiel musste am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg einen Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften. Nürnberg kletterte nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen mit nunmehr 18 Punkten auf Platz acht und rückte bis auf einen Punkt an den Tabellenvierten aus Kiel heran. Tim Handwerker und Can Uzun sorgten für Nürnbergs Sieg. Weiterlesen ⮕